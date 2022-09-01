В Краснодарском крае столкнулись грузовой ГАЗ и машина скорой помощи, есть погибшая

Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария с участием двух автомобилей произошла вечером 1 сентября в 20:40 на 232-м километре дороги Краснодар — Ейск около поселка Широчанка в Ейском районе.

О произошедшем сообщили в соцсетях. На кадрах с места аварии видно, что столкнулись грузовой ГАЗ и машина скорой помощи. По словам очевидцев, в «скорой» зажало водителя, ему потребовалась помощь спасателей. По данным соцсетей, бригада скорой помощи — фельдшер, медсестра и водитель погибли.

В результате ДТП в автомобиле скорой помощи от полученных травм скончалась 74-летняя пациентка. Водителя грузовика ГАЗон доставили в отделение реанимации ЦРБ. Водителя скорой и фельдшера госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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