В Краснодарском крае столкнулись грузовой ГАЗ и машина скорой помощи, есть погибшая
Авария с участием двух автомобилей произошла вечером 1 сентября в 20:40 на 232-м километре дороги Краснодар — Ейск около поселка Широчанка в Ейском районе.
О произошедшем сообщили в соцсетях. На кадрах с места аварии видно, что столкнулись грузовой ГАЗ и машина скорой помощи. По словам очевидцев, в «скорой» зажало водителя, ему потребовалась помощь спасателей. По данным соцсетей, бригада скорой помощи — фельдшер, медсестра и водитель погибли.
В результате ДТП в автомобиле скорой помощи от полученных травм скончалась 74-летняя пациентка. Водителя грузовика ГАЗон доставили в отделение реанимации ЦРБ. Водителя скорой и фельдшера госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На место аварии выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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