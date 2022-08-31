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Под Краснодаром фура насмерть сбила мужчину

Происшествия
31.08.2022 19:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-fura-nasmert-sbila-muzhchinu
Под Краснодаром фура насмерть сбила мужчину
Фото t.me/gazetarvs

Смертельное ДТП произошло 29 августа около 16:00 в станице Новотитаровской.

По предварительным данным, 55-летний водитель большегрузного автомобиля MAN, который двигался со стороны трассы М-4 «Дон» в сторону Новотитаровской, допустил наезд на пешехода, которые переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных травм. Его личность уточняют специалисты, сообщает «РВС».

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