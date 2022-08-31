Под Краснодаром фура насмерть сбила мужчину

Фото t.me/gazetarvs

Смертельное ДТП произошло 29 августа около 16:00 в станице Новотитаровской.

По предварительным данным, 55-летний водитель большегрузного автомобиля MAN, который двигался со стороны трассы М-4 «Дон» в сторону Новотитаровской, допустил наезд на пешехода, которые переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных травм. Его личность уточняют специалисты, сообщает «РВС».

Читайте также: в Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 8-летнего мальчика и уехал.