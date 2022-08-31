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В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 8-летнего мальчика и уехал

Происшествия
31.08.2022 08:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-na-elektrosamokate-sbil-na-trotuare-8-letnego-malchika-i-uehal
В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 8-летнего мальчика и уехал
Фото t.me/chpkrasnodara

Инцидент произошел 30 августа в 15:44 на улице Черкасской. Полиция разыскивает нарушителя.

О произошедшем в соцсетях рассказала мать мальчика. По ее словам, она с сыном выходила из аптеки. Мальчик шел впереди, сделал шаг вперед на тротуар, и его на высокой скорости сбил мужчина на электросамокате. Водитель с места происшествия уехал. Женщина вызвала скорую помощь и полицию.

«В результате наезда ребенок, выходивший из двери здания вместе с матерью, получил телесные повреждения. При этом после инцидента неустановленный гражданин скрылся с места. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность мужчины, управлявшего электросамокатом», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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