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В Анапе отцу грозит штраф за езду по встречке на электросамокате с дочкой

Происшествия
25.08.2022 14:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-ottsu-grozit-shtraf-za-ezdu-po-vstrechke-na-elektrosamokate-s-dochkoj
В Анапе отцу грозит штраф за езду по встречке на электросамокате с дочкой
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Инцидент произошел 24 августа на Анапском шоссе напротив Восточного рынка.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи запечатлено, как мужчина на элетросамокате с девочкой в возрасте примерно 7 лет едет по проезжей части. При этом он опасно лавирует и выезжает на встречную полосу.

На публикацию тут же обратили внимание в полиции. На место происшествия направили наряд ДПС, который обнаружил нарушителя.

«В отношении мужчины полицейскими составлен протокол об административном правонарушении о нарушении ПДД. Также с водителем провели профилактическую беседу об опасности езды на электросамокате вдвоем, а тем более с ребенком, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram-канале.

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