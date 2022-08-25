В Анапе отцу грозит штраф за езду по встречке на электросамокате с дочкой

Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Инцидент произошел 24 августа на Анапском шоссе напротив Восточного рынка.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи запечатлено, как мужчина на элетросамокате с девочкой в возрасте примерно 7 лет едет по проезжей части. При этом он опасно лавирует и выезжает на встречную полосу.

На публикацию тут же обратили внимание в полиции. На место происшествия направили наряд ДПС, который обнаружил нарушителя.

«В отношении мужчины полицейскими составлен протокол об административном правонарушении о нарушении ПДД. Также с водителем провели профилактическую беседу об опасности езды на электросамокате вдвоем, а тем более с ребенком, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram-канале.

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