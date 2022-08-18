В Гулькевичах иномарка сбила 7-летнюю девочку на электросамокате
Происшествия
18.08.2022 12:17
ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло 17 августа около 17:00 на улице Тимирязева в Гулькевичах.
По предварительным данным, 7-летняя девочка без взрослых переезжала дорогу на электросамокате. Она допустила столкновение с движущимся Hyundai Solaris. За рулем иномарки был 37-летний мужчина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате аварии ребенка госпитализировали с травмами.
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