В ЕДДС Каневского районе уточнили, что упал только один летательный аппарат

ЕДДС Каневского района 23 февраля в 21:53 сообщили уточненную информацию — в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение только одного летательного аппарата.

В 20.50 возникший на земле после падения а воздушного судна пожар был локализован. В 21.45 краевой Оперативный штаб информировал о полной ликвидации пожара. На месте ЧП продолжают работать все экстренные службы региона.

Ранее сообщалось, что недалеко от населенного пункта произошло падение двух летательных аппаратов.

Как сообщили в ЕДДС Каневского района, по прибытию к месту ЧП пожарных подразделений специалисты установили, что после падения летательного аппарата вспыхнул и камыш на окружающей территории площадью около 250 кв. м. Угрозы близлежащим жилым домам нет, пострадавших среди местных жителей также нет.

В ликвидации пожара участвуют 40 спасателей и 14 единиц техники. Кроме того, на месте инцидента работают представители правоохранительных органов и спецслужб.

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