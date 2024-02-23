В Каневском районе упало два воздушных судна. На земле возник пожар

В пятницу, 23 февраля недалеко от хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края около 20:00 произошло падение двух летательных аппаратов.

Как сообщили в ЕДДС Каневского района, по прибытию к месту ЧП пожарных подразделений специалисты установили, что горят один упавший летательный аппарат и камыш. Площадь пожара составила примерно 250 кв. м Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет.

В настоящий момент на месте инцидента идет ликвидация пожара. К тушению огня привлечены 40 специалистов и 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.

ЕДДС Каневского района рекомендует не размещать в сети Интернет фото и видео с места происшествия. А также доверять только официальным источникам информации.

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