Переоборудованную под ударную ракету ЗРК С-200 сбили над Ростовской областью

По данным Минобороны, ночью 22 февраля ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотника и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 над Брянской и Ростовской областями.

В ведомстве уточнили, что украинский дрон уничтожен над Брянской области, а ракета — над Ростовской областью, сообщает Telegram-канала Минобороны РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что последствий на земле нет.

«Подразделения ПВО успешно отработали по воздушной цели над территорией Ростовской области. Наши военнослужащие продолжают нести боевое дежурство по обеспечению безопасности жителей Дона», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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