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Украинский беспилотник обнаружили в поле в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrainskij-bespilotnik-obnaruzhili-v-pole-v-krasnodarskom-krae
Украинский беспилотник обнаружили в поле в Краснодарском крае
Фото uav-stol.com

По данным ЕДДС Каневского района, беспилотник самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части обнаружили в поле недалеко от станицы Новодеревянковской.

На место прибыли оперативные и экстренные службы, а также правоохранительные органы.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет», — говорится в сообщение оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

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