Украинский беспилотник обнаружили в поле в Краснодарском крае

По данным ЕДДС Каневского района, беспилотник самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части обнаружили в поле недалеко от станицы Новодеревянковской.

На место прибыли оперативные и экстренные службы, а также правоохранительные органы.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет», — говорится в сообщение оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: четыре беспилотника ВСУ уничтожили ночью над Черным морем.