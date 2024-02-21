Украинский беспилотник обнаружили в поле в Краснодарском крае
Происшествия
21.02.2024 12:46
По данным ЕДДС Каневского района, беспилотник самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части обнаружили в поле недалеко от станицы Новодеревянковской.
На место прибыли оперативные и экстренные службы, а также правоохранительные органы.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет», — говорится в сообщение оперативного штаба Краснодарского края в Telegram.
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