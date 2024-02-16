Четыре беспилотника ВСУ уничтожили ночью над Черным морем

Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ при помощи БПЛА самолетного типа в ночь на 16 февраля.

Силы ПВО своевременно обнаружили приближающиеся беспилотники противника, перехватили и уничтожили их над акваторией Черного моря.

Еще один беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны России.

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