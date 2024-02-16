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Четыре беспилотника ВСУ уничтожили ночью над Черным морем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-bespilotnika-vsu-unichtozhili-nochyu-nad-chernym-morem
Четыре беспилотника ВСУ уничтожили ночью над Черным морем
Фото ticrk.ru

Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ при помощи БПЛА самолетного типа в ночь на 16 февраля.

Силы ПВО своевременно обнаружили приближающиеся беспилотники противника, перехватили и уничтожили их над акваторией Черного моря.

Еще один беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны России.

Читайте также: система ПВО уничтожила девять украинских беспилотников над Черным морем и еще двумя регионами в ночь на 14 февраля.

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