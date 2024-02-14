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Система ПВО уничтожила 9 беспилотников над Черным морем и еще двумя регионами

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistema-pvo-unichtozhila-9-bespilotnikov-nad-chernym-morem-i-eshhe-dvumya-regionami
Система ПВО уничтожила 9 беспилотников над Черным морем и еще двумя регионами
Фото t.me/mod_russia

По данным Минобороны России, ночью 14 февраля ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи девяти беспилотников самолетного типа.

В ведомстве отметили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника над Белгородской областью, один — над Воронежской. Еще шесть дронов перехватили над Черным морем, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

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