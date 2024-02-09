ПВО уничтожила 19 беспилотников над Краснодарским краем и еще тремя регионами

По данным Минобороны РФ, ночью 9 февраля ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки при помощи 19 беспилотников самолетного типа по объектам в РФ.

В ведомстве уточнили, что российские ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 беспилотников. Над территорией Краснодарского края перехвачено 2 беспилотника.

Также два беспилотника уничтожили над Курской областью, 5 — над Брянской, 4 — над Орловской. Шесть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, сообщает ТАСС.

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