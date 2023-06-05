В двух районах Краснодарского края во время разгула стихии подтопило почти 40 дворов и 16 домов

Сейчас работы по откачке воды продолжаются в Армавире, Лабинске и станице Упорной Лабинского района.

В Лабинске подтопленными остаются 19 дворов и 4 дома, в Упорной — 10 дворов и 10 домов. В ликвидации последствий ливней участвуют 181 человек и 94 единицы техники. Ситуация находится под контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уровень воды сейчас растет в реках Кукса и Неволька в Лабинском районе.

«Призываю всех, проживающих рядом, принять все необходимые превентивные меры. В случае подтопления звоните по номеру 112», — написал глава района Владимир Забураев в Telegram.

Неблагоприятных отметок также достигла река Лаба. Ожидается и дальнейший подъем уровня воды. Жителей просят не поддаваться панике, быть готовыми к эвакуации в случае выхода реки из берегов и подготовить вещи и документы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире подтопленными остаются 10 дворов и 2 дома. В Лабинском районе детей эвакуировали из лагеря «Мечта» из-за угрозы подтопления.