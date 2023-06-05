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Детей эвакуировали из лагеря «Мечта» в Лабинском районе из-за угрозы подтопления

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/detej-evakuirovali-iz-lagerya-mechta-v-labinskom-rajone-iz-za-ugrozy-podtopleniya
Детей эвакуировали из лагеря «Мечта» в Лабинском районе из-за угрозы подтопления
Фото t.me/vladimirzaburaev

Об этом 5 июня сообщил глава района Владимир Забураев в соцсетях.

Уровень воды поднялся в реке Щучья и ручье Безымянном в селе Упорненском сельском поселении. Водоемы вышли из берегов и затопили трассу. В связи с этим переезд от Сладковского поселения к Упорненскому начал разрушаться переезд.

«Поскольку детский лагерь «Мечта» начал свою работу и возникла угроза подтопления пути к нему, было принято решение эвакуировать детей, находящихся там, и вернуть их домой.  Для этого в лагерь направлены автобусы. Дети оперативно вывезены из зоны подтопления», — написал Владимир Забураев в Telegram.

Почти 80 человек вывезли на автобусах в станицу Вознесенскую и передали родителям. Всего в станице подтоплено 10 придомовых территорий, вода зашла в дома. На улице Лермонтова смыт трубный переход.

Из-за обильных дождей в станице Зассовской поднялся ручей, пространство под мостом забило ветками. Это привело к переливу воды через дорогу, также вода уходит в поле. На месте работает спецтехника для очистки ручья. Подтопления придомовых территорий и домов нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: после сильных дождей в Краснодарском крае подтопило более 400 домов.

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