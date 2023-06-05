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В Армавире подтопленными остаются 10 дворов и 2 дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-podtoplennymi-ostayutsya-10-dvorov-i-2-doma
В Армавире подтопленными остаются 10 дворов и 2 дома
Фото «Кубань 24»

Сейчас экстренные службы помогают жителям справиться с последствиями непогоды.

Из-за залпового ливня 4 июня в Армавире за час выпала двухнедельная норма осадков. Подтопленными остаются 10 придомовых территорий, в двух домах еще держится вода.

Спецтехника продолжает откачивать воду из частных дворов и общественных территорий. В городе она будет работать круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире из-за подтоплений ввели режим ЧС. Под воду ушли скверы, детский сад, также провалилась дорога.

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