В Армавире подтопленными остаются 10 дворов и 2 дома

Сейчас экстренные службы помогают жителям справиться с последствиями непогоды.

Из-за залпового ливня 4 июня в Армавире за час выпала двухнедельная норма осадков. Подтопленными остаются 10 придомовых территорий, в двух домах еще держится вода.

Спецтехника продолжает откачивать воду из частных дворов и общественных территорий. В городе она будет работать круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире из-за подтоплений ввели режим ЧС. Под воду ушли скверы, детский сад, также провалилась дорога.