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В ДТП с мусоровозом на трассе Джубга — Сочи 3 человека погибли и 3 пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dtp-s-musorovozom-na-trasse-dzhubga-sochi-3-cheloveka-pogibli-i-3-postradali
В ДТП с мусоровозом на трассе Джубга — Сочи 3 человека погибли и 3 пострадали
Фото t.me/mvd_23

Смертельное ДТП произошло 17 августа в 23:15 на дороге Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

По предварительным данным, водитель Land Rover объезжал остановившиеся машины и выехал на встречную полосу. В результате этого маневра он столкнулся с мусоровозом  КамАЗ. Большегруз от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с пятью стоявшими автомобилями и пешеходами, которые были на дороге.

Три человека скончались на месте аварии, троих — доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото t.me/mvd_23

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Момент смертельного ДТП на трассе Джубга — Сочи попал на видео.

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