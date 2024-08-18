В ДТП с мусоровозом на трассе Джубга — Сочи 3 человека погибли и 3 пострадали
Смертельное ДТП произошло 17 августа в 23:15 на дороге Джубга — Сочи в Туапсинском районе.
По предварительным данным, водитель Land Rover объезжал остановившиеся машины и выехал на встречную полосу. В результате этого маневра он столкнулся с мусоровозом КамАЗ. Большегруз от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с пятью стоявшими автомобилями и пешеходами, которые были на дороге.
Три человека скончались на месте аварии, троих — доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:
ФКУ «Черноморье»: смертельное ДТП на трассе Джубга — Сочи произошло из-за драки.
Момент смертельного ДТП на трассе Джубга — Сочи попал на видео.
Читайте также: на Кубани иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в мусоровоз.