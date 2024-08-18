Момент смертельного ДТП на трассе Джубга — Сочи попал на видео

Авария, в которой погибли три человека, произошла 17 августа в 23:15 на дороге Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

Кадры с моментом столкновения попали в социальные сети. На них видно стоящие на островке безопасности машины, в которые влетает мусоровоз.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три человека скончались на месте аварии, троих — доставили в больницу.

По информации ФКУ «Черноморье», смертельное ДТП на трассе Джубга — Сочи произошло из-за драки на дороге. Участники конфликта остановились на островке безопасности и частично на проезжей части, чем мешали свободному проезду.