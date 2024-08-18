ФКУ «Черноморье»: смертельное ДТП на трассе Джубга — Сочи произошло из-за драки

Смертельное ДТП произошло 17 августа в 23:15 в Туапсинском районе возле села Лермонтово. Погибли три человека.

По информации ЦУП ФКУ «Черноморье», легковые автомобили Ford и Land Rover остановились на островке безопасности, частично на проезжей части. Предварительно, на дороге завязалась драка между водителем и пассажирами Ford и водителем Land Rover.

По словам очевидцев, люди из Ford заставили Land Rover остановиться и стали вытаскивать водителя из салона.

В момент этой потасовки мусоровоз КамАЗ попытался объехать людей и машины по встречной полосе, в результате чего столкнулся с фурой и опрокинулся на стоящих на проезжей части людей. После чего столкнулись еще четыре попутных автомобиля, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», три человека скончались на месте аварии, троих — доставили в больницу.