В ДТП на Кубани разбился победитель первенств России и Европы по боксу

О гибели спортсмена Альберта Родионова сообщили 23 декабря в Федерации бокса России.

«Трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае. Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

У Альберта Родионова остались супруга и 7-летняя дочь. Информация о ДТП уточняется.

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