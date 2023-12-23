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В ДТП на Кубани разбился победитель первенств России и Европы по боксу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dtp-na-kubani-razbilsya-pobeditel-pervenstv-rossii-i-evropy-po-boksu
В ДТП на Кубани разбился победитель первенств России и Европы по боксу
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О гибели спортсмена Альберта Родионова сообщили 23 декабря в Федерации бокса России.

«Трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае. Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

У Альберта Родионова остались супруга и 7-летняя дочь. Информация о ДТП уточняется. 

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