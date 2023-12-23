Четыре человека погибли и 14 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ростовом

Смертельное ДТП произошло 23 декабря в 6:45 на 35 км дороги Ростов — Ставрополь в Кагальницком районе Ростовской области. Погибли 4 человека, пострадали — 14.

По предварительным данным, 49-летний водитель за рулем автомобиля Great Wall не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом, которым управлял 56-летний водитель.

В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Great Wall и его пассажир, водитель микроавтобуса и его пассажир, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Спасатели МЧС деблокировали пострадавших, их доставили в медучреждения района и Батайска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Областная прокуратура организовала проверку.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что пострадали 14 человек, из них 11 госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, троим оказали помощь амбулаторно.

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