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Легковушка врезалась в парапет и загорелась в Динском районе, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vrezalas-v-parapet-i-zagorelas-v-dinskom-rajone-voditel-pogib
Легковушка врезалась в парапет и загорелась в Динском районе, водитель погиб
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 21 декабря около 3:00 в районе 18 км трассы «Краснодар — Ейск».

По предварительным данным, 25-летний водитель LADA превысил в скорость и врезался в парапет, из-за чего машина загорелась.

В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в аварии с микроавтобусом и легковушкой пострадали 7 человек в Крымском районе.

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