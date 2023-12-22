Легковушка врезалась в парапет и загорелась в Динском районе, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 21 декабря около 3:00 в районе 18 км трассы «Краснодар — Ейск».

По предварительным данным, 25-летний водитель LADA превысил в скорость и врезался в парапет, из-за чего машина загорелась.

В результате аварии водитель скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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