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В аварии с микроавтобусом и легковушкой пострадали 7 человек в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-avarii-s-mikroavtobusom-i-legkovushkoj-postradali-7-chelovek-v-krymskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В аварии с микроавтобусом и легковушкой пострадали 7 человек в Крымском районе
Фото t.me/mvd_23

ДТП произошло вечером 21 декабря на трассе А-146 «Краснодар — Верхнебаканский».

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault ехал со стороны Краснодара в сторону поселка Верхнебаканского. Он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с движущимся навстречу микроавтобусом Peugeot, в котором были пять человек.

В результате аварии пострадали оба водителя и пассажиры микроавтобуса. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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