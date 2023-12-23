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Погибший в ДТП на Кубани боксер врезался в отбойник, возвращаясь с похорон

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pogibshij-v-dtp-na-kubani-bokser-vrezalsya-v-otbojnik-vozvrashhayas-s-pohoron
Погибший в ДТП на Кубани боксер врезался в отбойник, возвращаясь с похорон
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О гибели спортсмена Альберта Родионова в автомобильной аварии сообщили 23 декабря в Федерации бокса России.

По предварительным данным, Родионов за рулем Lada не справился с управлением и врезался в отбойник.

«Он ехал с похорон матери домой. Ехал на автомобиле Lada, не справился с управлением и влетел в отбойник», — цитирует ТАСС собеседника из окружения спортсмена. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу разбился в ДТП в Краснодарском крае.

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