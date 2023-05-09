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В День Победы жители Краснодара возложили цветы к Вечному огню

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-den-pobedy-zhiteli-krasnodara-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu
В День Победы жители Краснодара возложили цветы к Вечному огню
Фото t.me/emnaumov

Церемония торжественного возложения цветов к Вечному огню на Площади Памяти Героев прошла 9 мая.

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Глава краевой столицы отметил, что проливной дождь не помешал сотням горожан почтить память своих героических предков.

«К сожалению, из-за погоды сегодня больше не сможем собраться такой дружной компанией. Но уверен, что в каждой семье сегодня будут вспоминать подвиги родственников-героев, рассказывать истории военных лет. 78 лет назад наши деды и прадеды совершили бессмертный подвиг. Мы преклоняемся перед доблестью наших предков. Гордимся и будем помнить каждого из них. С Днем Победы!», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в День Победы в Краснодаре праздничные мероприятия под открытым небом отменили из-за ливня. Также непогода помешала запустить трамвай Победы.

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