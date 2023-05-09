Из-за ливня в Краснодаре отменили запуск трамвая Победы

Тематический трамвай планировали запустить по улицам краевого центра 9 мая в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Трамвай победы с лентами, флагами, воздушными шарами и военными иллюстрациями должен был совершить два рейса из Восточного депо на улице Ставропольской: в 11:00 в Юбилейный микрорайон и в 14:00 в Музыкальный микрорайон. Однако запуск трамвая отменили из-за плохой погоды.

«С огромным сожалением сообщаем, что анонсированный ранее торжественный запуск трамвая Победы сегодня не состоится. Причина — неподходящие погодные условия», — сообщает пресс-служба КТТУ.

Трамвай Победы организовали в вагоне с открытой платформе, не защищенной от ветра и дождя. Планировалось, что на ней выступят творческие коллективы.

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