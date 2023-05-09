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Из-за ливня в Краснодаре отменили запуск трамвая Победы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-livnya-v-krasnodare-otmenili-zapusk-tramvaya-pobedy
Из-за ливня в Краснодаре отменили запуск трамвая Победы
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Тематический трамвай планировали запустить по улицам краевого центра 9 мая в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Трамвай победы с лентами, флагами, воздушными шарами и военными иллюстрациями должен был совершить два рейса из Восточного депо на улице Ставропольской: в 11:00 в Юбилейный микрорайон и в 14:00 в Музыкальный микрорайон. Однако запуск трамвая отменили из-за плохой погоды.

«С огромным сожалением сообщаем, что анонсированный ранее торжественный запуск трамвая Победы сегодня не состоится. Причина — неподходящие погодные условия», — сообщает пресс-служба КТТУ.

Трамвай Победы организовали в вагоне с открытой платформе, не защищенной от ветра и дождя. Планировалось, что на ней выступят творческие коллективы.

Читайте также: мероприятия ко Дню Победы под открытым небом в Краснодаре отменили из-за ливня. По прогнозам синоптиков, проливной дождь будет идти в краевой столице до конца дня 9 мая.

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