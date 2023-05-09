Праздничные мероприятия под открытым небом отменили из-за ливня в Краснодаре

По прогнозам синоптиков, проливной дождь будет идти в краевой столице до конца дня.

На Главной городской площади отменили церемонию поднятия Знамени Победы и развертывание полотна «За наших» и Знамени Героев», а также концерт коллективов КМТО «Премьера».

Кроме того, отменены все мероприятия под открытым небом в городских парках и скверах, а также запуск «Трамвая Победы» в 11:00 и 14:00, поскольку дождь может повредить технику.

Также из-за дождя отменен фестиваль «Город Героев» на площади перед Выставочным залом Боевой Славы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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