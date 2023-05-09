Акция «Бессмертный полк» прошла во всех школах Краснодара

Портреты героев семей, ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны пронесли педагоги и ученики 97 школ и лицеев краевой столицы.

Посвященные Дню Победы линейки стартовали в 8:30 во всех общеобразовательных учреждениях Краснодара. В ходе мероприятий учащиеся подняли флаг России и копию Знамени Победы.

«В этом году «Бессмертный полк» в Краснодаре проходит в ином формате. Важно, что к акции присоединились все школьники. Эту идею они приняли с энтузиазмом, ведь каждый смог рассказать сверстникам и учителям историю своей семьи», — сказал и. о. директора департамента образования Александр Звягинцев.

В этом году традиционное шествие «Бессмертного полка» отменили, а акцию решили провести в школах, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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