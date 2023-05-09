Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Акция «Бессмертный полк» прошла во всех школах Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktsiya-bessmertnyj-polk-proshla-vo-vseh-shkolah-krasnodara
Видео t.me/patyukov

Портреты героев семей, ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны пронесли педагоги и ученики 97 школ и лицеев краевой столицы.

Посвященные Дню Победы линейки стартовали в 8:30 во всех общеобразовательных учреждениях Краснодара. В ходе мероприятий учащиеся подняли флаг России и копию Знамени Победы.

«В этом году «Бессмертный полк» в Краснодаре проходит в ином формате. Важно, что к акции присоединились все школьники. Эту идею они приняли с энтузиазмом, ведь каждый смог рассказать сверстникам и учителям историю своей семьи», — сказал и. о. директора департамента образования Александр Звягинцев.

В этом году традиционное шествие «Бессмертного полка» отменили, а акцию решили провести в школах, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: акция «Бессмертный автополк» прошла в Новороссийске.

Статьи
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: винтовка СВТ-40 — капризная «Светка»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: Балтийский варяг — подводная лодка «Щука»
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: РГ-42 — боевая консервная банка
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Оружие Победы: легендарная «тридцатьчетверка»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях