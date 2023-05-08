Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Акция «Бессмертный автополк» прошла в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktsiya-bessmertnyj-avtopolk-proshla-v-novorossijske
Акция «Бессмертный автополк» прошла в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссйиска

Автопробег стартовал 8 мая от памятника «Передний край» в селе Мысхако. В нем приняли участие 290 человек и 231 автомобиль.

Мероприятие проходило под лозунгом «Победили тогда — победим и сейчас!». Принять участие в акции, посвященной 78-й годовщине Великой Победы, могли все желающие.

Участники автопробега украсили свои транспортные средства флагами, патриотическими плакатами и портретами своих Героев. Маршрут «Бессмертного автополка» проходил до музейного комплекса под открытым небом «Батарея №394 капитана А. Э. Зубкова», сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: в Новороссийске завершили подготовку к Параду Победы.

Статьи
День Победы: история и традиции
День Победы: история и традиции
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 мая
Инаугурации Владимира Путина 23 года: комментарии экспертов
Инаугурации Владимира Путина 23 года: комментарии экспертов
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях