Акция «Бессмертный автополк» прошла в Новороссийске

Автопробег стартовал 8 мая от памятника «Передний край» в селе Мысхако. В нем приняли участие 290 человек и 231 автомобиль.

Мероприятие проходило под лозунгом «Победили тогда — победим и сейчас!». Принять участие в акции, посвященной 78-й годовщине Великой Победы, могли все желающие.

Участники автопробега украсили свои транспортные средства флагами, патриотическими плакатами и портретами своих Героев. Маршрут «Бессмертного автополка» проходил до музейного комплекса под открытым небом «Батарея №394 капитана А. Э. Зубкова», сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: в Новороссийске завершили подготовку к Параду Победы.