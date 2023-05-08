В Новороссийске завершили подготовку к Параду Победы

Парад в городе-герое Новороссийске в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая начнется в 10:00.

Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Завершилась подготовка ко Дню Победы. Приближается 9 мая. Новороссийск — единственный город-герой на Кубани, который представит праздничный парад для жителей и гостей. Вчера прошла заключительная репетиция», — написал он в Telegram.

Он напомнил, что движение транспорта в момент проведения парада будет ограничено. С перечнем перекрываемых улиц можно ознакомиться здесь.

На площади у Морского вокзала в 19:30 начнется праздничный гала-концерт «Победили тогда – Победим и сейчас!». В программе праздника — музыка военных лет, фронтовые и патриотические песни. Перед началом концерта с 17:00 с программой «ВЕЛИКИЙ МАЙ» для зрителей выступят оркестр Новороссийского военного гарнизона и муниципальный духовой оркестр.

Завершится праздничная программа салютом и фейерверком, которые начнутся с 22:00, сообщает пресс-служба мэрии.

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