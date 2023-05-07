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В Краснодаре юнармейцы заступили на Вахту Памяти у Вечного огня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-yunarmejtsy-zastupili-na-vahtu-pamyati-u-vechnogo-ognya
В Краснодаре юнармейцы заступили на Вахту Памяти у Вечного огня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В преддверии Дня Победы 30 участников юнармейского отряда «Авиатор» будут нести Вахту Памяти на площади Памяти Героев.

Юнармейцы будут нести вахту и сменять друг друга до 14:00.

«Чтобы заступить на пост, ребята долго тренируются, учатся строевому шагу. Время, которое они проведут, неся вахту, будет наполнено патриотизмом и гордостью за нашу страну», — рассказал начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

Вахту Памяти у Вечного огня каждый год несут воспитанники патриотических и поисковых общественных организаций и объединений города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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