На улицы Краснодара 9 мая выйдет трамвай Победы

В этот праздничный день по улицам краевого центра проедет вагон с открытой платформой, на которой выступят творческие коллективы с военными песнями.

Салон трамвая Победы оформят лентами, военными иллюстрациями, воздушными шарами и флагами. Необычный музыкальный вагон в День Победы дважды выйдет из Восточного депо.

Первый рейс трамвая Победы выйдет в 11:00 и проследует по улицам: Ставропольской, Коммунаров, Горького, Калинина до Юбилейного микрорайона, а обратно отправится в Восточное депо через Калинина, Горького и Дмитриевскую Дамбу.

Второй рейс выйдет из депо в 14:00 и отправится на улицу Петра Метальникова через Кооперативный рынок, Колхозную и Московскую. В 15:00 он отправится с Музыкального микрорайона в депо на Ставропольскую по этому же маршруту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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