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В четырех районах Краснодарского края подтопленными остаются 9 домов и 200 придомовых территорий

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chetyreh-rajonah-krasnodarskogo-kraya-podtoplennymi-ostayutsya-9-domov-i-200-pridomovyh-territorij
В четырех районах Краснодарского края подтопленными остаются 9 домов и 200 придомовых территорий
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае из-за обильных осадков с 26 по 29 мая произошли подтопления в четырех районах: Лабинском, Кущевском, Новокубанском и Курганинском.

В Лабинском районе подтопленными остаются 1️5️2️ придомовых территории, подтопленных домов уже нет. Всего в муниципалитете были подтоплены 4 населенных пункта. Вода зашла на 4️7️0️ придомовые территории, в том числе — в 1️5️4️ дома. Сейчас тут продолжают откачивать воду.

В Кущевском и Новокубанском районах вода из домов и со дворов ушла полностью.

В Курганинском районе подтопленными остаются 9 домов и 48 дворов. Всего в муниципалитете были подтоплены 7️3️3️ придомовые территории, в том числе — 1️3️6️ домов. Сейчас ситуация стабилизируется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате интенсивных осадков в Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах 26 и 27 мая подтопило 1 тыс. 320 придомовых территорий и 520 домов. В Лабинском, Курганинском, Новокубанском и Кущевском районах работают 27 оценочных комиссий. Нтормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 31 мая.

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