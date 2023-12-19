В честь журналистов Бориса Максудова и Виктора Жилякова назовут улицы в Сочи

Правление Союза журналистов Кубани обратилось с ходатайством в мэрию Сочи о присвоении имен Бориса Максудова и Виктора Жилякова новым улицам курорта.

Решение направить ходатайство приняли единогласно на заседании правления регионального отделения Союза журналистов.

«Именно с Сочи связано профессиональное становление Бориса Максудова. Здесь он работал в газете, собкором «Нового телевидения Кубани». В 2013 году заведовал сочинским корпунктом телеканала «ТВ Центр», — сообщает пресс-служба СЖК.

Виктор Жиляков родился и вырос в Адлере, творческий путь начал в газете «Адлерская правда». В течение 40 лет Жиляков проработал в ТАСС, руководил корпунктами в Тыве, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. С конца 80-х до 2015 года возглавлял корпункт в Сочи и по Краснодарскому краю.

Виктор Жиляков был единственным жителем Кубани, имеющим звание «Легенда российской журналистики».. Более 15 лет он был членом секретариата и правления, а также зампредседателя Союза журналистов Кубани. С 2018 года Жиляков был председателем Совета ветеранов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виктор Жиляков скончался 25 июля 2023 года. Борис Максудов в последние годы был корреспондентом телеканала «Россия-24». Скончался 23 ноября от ран, полученных в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области.