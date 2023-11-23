Военкор Борис Максудов погиб в результате ранения при атаке беспилотника

Вооруженные силы Украины 22 ноября нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов.

Военкоры готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки БПЛА корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил осколочные ранения, сообщает Минобороны РФ.

Утром 23 ноября журналист Владимир Соловьев сообщил, что Борис Максудов погиб.

«Борис Максудов работал в зоне СВО с первых дней. Он неоднократно был в Донецке, где фиксировал военные преступления киевского режима», — написал Владимир Соловьев в Telegram.

Борис Максудов — выпускник Сочинского государственного университета. В вузе получило специальность «Русская и зарубежная литература» социально-педагогического факультета, но выбрал путь журналистики, по стопам матери и деда.

Карьеру на телевидении начал в ГТРК «Сочи» — там он работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год. В 2007 году возглавил корпункт «Нового Телевидения Кубани» в Сочи, спустя два года переехал в Краснодар, где стал освещать деятельность губернатора Александра Ткачева в составе губернаторского пула.

В 2013 году Максудов вернулся в Сочи в качестве собственного корреспондента «ТВ Центр», где проработал до 2018 года, после чего перебрался в Крым.

Последние несколько лет журналист работал корреспондентом программы «Вести» ВГТРК «Россия». В зоне СВО он снимал репортажи о работе российских военных.

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