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Ушел из жизни ветеран кубанской журналистики Виктор Жиляков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushel-iz-zhizni-veteran-kubanskoj-zhurnalistiki-viktor-zhilyakov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ушел из жизни ветеран кубанской журналистики Виктор Жиляков
Фото Союза журналистов Кубани

О его смерти стало известно 25 июля. Виктор Жиляков был единственным жителем Кубани, имеющим звание «Легенда российской журналистики».

Более 40 лет он работал в ТАСС, возглавляя корреспондентские пункты сначала в Тыве, Тюменской области, ЯНА и ХМАО, а затем — с 1986 по 2015 годы в Краснодарском крае и Сочи. Кроме того, Жиляков недолгое время работал на посту заместителя губернатора Краснодарского края.

Более 15 лет он был членом секретариата и правления, а также зампредседателя Союза журналистов Кубани. В 2018 году Жиляков стал председателем Совета ветеранов.

За успешную работу его наградили многими орденами и медалями, сообщает Союз журналистов Кубани.

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