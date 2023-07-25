Ушел из жизни ветеран кубанской журналистики Виктор Жиляков

О его смерти стало известно 25 июля. Виктор Жиляков был единственным жителем Кубани, имеющим звание «Легенда российской журналистики».

Более 40 лет он работал в ТАСС, возглавляя корреспондентские пункты сначала в Тыве, Тюменской области, ЯНА и ХМАО, а затем — с 1986 по 2015 годы в Краснодарском крае и Сочи. Кроме того, Жиляков недолгое время работал на посту заместителя губернатора Краснодарского края.

Более 15 лет он был членом секретариата и правления, а также зампредседателя Союза журналистов Кубани. В 2018 году Жиляков стал председателем Совета ветеранов.

За успешную работу его наградили многими орденами и медалями, сообщает Союз журналистов Кубани.

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