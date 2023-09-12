В Челябинске на двое суток задержали рейс в Сочи

По данным Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки вылета рейса стало позднее прибытие воздушного судна в аэропорт Челябинска.

Рейс № 905 Челябинск — Сочи авиакомпании Nordstar должен был вылететь 11 сентября в 16:10 по местному времени. Из-за задержки прибытия воздушного судна рейс перенесли на 12 сентября на 9:20. Однако самолет до сих пор не вылетел. Задержка составляет более 28 часов.

«Оказание комплекса услуг пассажирам поставлено на контроль Челябинской транспортной прокуратурой. Всем предоставлено горячее питание. На рейс 905 всего зарегистрировано 116 человек, в том числе 99 взрослых 17 детей (30 человек в гостинице)», — сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В пресс-службе авиакомпании сообщили о том, что самолет не прилетел вовремя из-за сложных метеоусловий в аэропорту вылета Норильска.

Вылет самолета из Челябинска в Сочи планируется на 22:00 (20:00 по московскому времени) 13 сентября. С пассажирами работают представители авиакомпании, сообщает ТАСС.

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