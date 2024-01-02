В Белгородской области силы ПВО сбили 17 ракет ВСУ

Дежурные средства ПВО 2 января около 14:30 отразили третью атаку за день.

Во время третьей атаки со стороны Украины над Белгородской областью уничтожили 8 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», сообщили в Минобороны РФ.

Ранее днем около 12:00 и 13:00 ПВО отразили две атаки, сбив сначала 4 ракеты ВСУ, а затем еще 5.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он добавил, что еще четыре человека пострадали в районе авторынка. Мужчина и женщина получили осколочные ранения, их госпитализировали в областную больницу.

«Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались. Еще одна пострадавшая доставлена в травмпункт. Женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной. Есть повреждения в частном секторе, 4 автомобилях и одном автобусе», — отметил Гладков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 декабря Белгород попал под обстрел со стороны ВСУ. По городу били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами Vampire. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли 25 человек.