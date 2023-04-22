В Белгороде 3 тыс. жильцов, эвакуированных из-за авиабомбы, возвращаются домой

Авиабомбу, которую 22 апреля нашли саперы при обследовании жилого сектора на улице Шаландина в Белгороде, вывезли с территории микрорайона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее власти приняли решение провести эвакуацию жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров от места обнаружения авиабомбы. Взрывотехники Минобороны РФ обезвредят ее на полигоне.

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