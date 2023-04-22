В Белгороде 3 тыс. жильцов, эвакуированных из-за авиабомбы, возвращаются домой
Происшествия
22.04.2023 16:02
Авиабомбу, которую 22 апреля нашли саперы при обследовании жилого сектора на улице Шаландина в Белгороде, вывезли с территории микрорайона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее власти приняли решение провести эвакуацию жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров от места обнаружения авиабомбы. Взрывотехники Минобороны РФ обезвредят ее на полигоне.
Читайте также: вечером 20 апреля взрыв прогремел в центре Белгорода. Выяснилось, что взрыв произошел из-за нештатного схода боеприпаса самолета Су-34, который пролетал над городом.
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