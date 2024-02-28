В Армавире ликвидировали крупную аварию на магистральном водопроводе

О завершении ремонтных работ на Курганинском групповом водопроводе сообщили вечером 28 февраля. В настоящее время идет наполнение системы.

Глава администрации Армавира Андрей Харченко сообщил, что водоснабжение в городе вернется в штатный режим через несколько часов.

«По информации руководства водоканала, аварийно-восстановительные работы на магистральном водопроводе завершены. Сейчас специалисты поэтапно наполняют систему, чтобы избежать гидроударов», — написал Харченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за серьезной аварии в Армавире подачу воды ограничили в микрорайоны Черемушки, Родина, Каспаровские дачи, Бара, Военный городок и поселок Заветный. Без воды в Армавире находились более 60 тыс. жителей. Для них организовали подвоз воды по заявкам.