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В Армавире ликвидировали крупную аварию на магистральном водопроводе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-likvidirovali-krupnuyu-avariyu-na-magistralnom-vodoprovode
В Армавире ликвидировали крупную аварию на магистральном водопроводе
Фото пресс-службы администрации Армавира

О завершении ремонтных работ на Курганинском групповом водопроводе сообщили вечером 28 февраля. В настоящее время идет наполнение системы.

Глава администрации Армавира Андрей Харченко сообщил, что водоснабжение в городе вернется в штатный режим через несколько часов.

«По информации руководства водоканала, аварийно-восстановительные работы на магистральном водопроводе завершены. Сейчас специалисты поэтапно наполняют систему, чтобы избежать гидроударов», — написал Харченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за серьезной аварии в Армавире подачу воды ограничили в микрорайоны Черемушки, Родина, Каспаровские дачи, Бара, Военный городок и поселок Заветный. Без воды в Армавире находились более 60 тыс. жителей. Для них организовали подвоз воды по заявкам.

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