Цистерны с питьевой водой установили в трех микрорайонах Армавира

С вечера 27 февраля часть города осталась без воды из-за порыва на Курганинском групповом водопроводе.

Без воды в Армавире остаются более 60 тыс. жителей. Для них организовали подвоз воды по заявкам. Кроме того, цистерны с питьевой водой для населения установили в нескольких районах города. Их можно найти по адресам: улица Новороссийская, 127 и 100В, а также улица Советской Армии, 218.

«Автомобили будут дежурить до момента локализации аварии. Кроме того, водоканал подвозит воду жителям согласно полученным заявкам», — написал в Telegram мэр Армавира Андрей Харченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за серьезной аварии в Армавире подачу воды ограничили в микрорайоны Черемушки, Родина, Каспаровские дачи, Бара, Военный городок и поселок Заветный.