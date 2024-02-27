Жители Армавира остались без воды из-за серьезной аварии

Авария произошла на Курганинском групповом водопроводе вечером 27 февраля.

Для проведения ремонтных работ в Армавире снизят давление воды. Подачу водоснабжения ограничат в микрорайоны Черемушки, Родина, Каспаровские дачи, Бара, Военный городок и поселок Заветный.

Жителям домов, попавших в зону отключения, рекомендовали запастись водой на сутки. При необходимости в городе организуют подвоз питьевой воды.

Кроме того, возможно отключение горячей воды для сохранения подачи отопления, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: проблемы с водой в частном секторе более 3 суток будут в трех округах Краснодара. В связи с врезкой трубопровода водоснабжения в существующий напорный водопровод водозабора «Елизаветинский» с 10:00 27 февраля до 14:00 1 марта будет снижено давление на сетях.