Проблемы с водой в частном секторе более 3 суток будут в 3 округах Краснодара

В связи с врезкой трубопровода водоснабжения в существующий напорный водопровод водозабора «Елизаветинский» с 10:00 27 февраля до 14:00 1 марта будет снижено давление на сетях.

В частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов города снизится давление на сетях. Кроме того, перебои возможны на улицах Заполярной, 35, 37/1-37/3, 39/1-39/7, Морской, 43, 45, Гаражной, 71, Азовской, 17, переулке Мирном, 16, а также в Музыкальном микрорайоне, сообщает МЦУ Краснодара.

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