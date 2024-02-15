Резервуар чистой воды на 1 тыс. кубометров построят в Дагомысе

Второй резервуар чистой воды на площадке насосной станции «Шаумяновка» планируют ввести в эксплуатацию к старту предстоящего летнего курортного сезона.

Новый резервуар обеспечит водой 20 тыс. жителей Лазаревского района Сочи. Он также позволит создать необходимый запас для повышения стабильности снабжения летом, когда жители и гости города потребляют максимум ресурсов.

Кроме того, по словам главы Сочи Алексея Копайгородского, еще один резервуар на 500 куб. м появится в поселке Сергей-Поле. Его рассчитывают построить до начала июня.

«Готовимся и к масштабному строительству по «Комплексной программе развития Сочи до 2030 года», утвержденной Правительством России. В Лазаревском районе при федеральной и региональной поддержке в числе первоочередных мероприятий появится 11 км новых магистральных сетей канализации», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Глава города-курорта добавил, что к лету по инвестпрограмме сочинского «Водоканала» обновят и проведут в населенных пунктах 4 км сетей.

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