В Сочи оползень повредил водовод в Хостинском районе 

В Хостинском районе в районе улицы Коммунальной из-за подвижки грунта был поврежден магистральный водовод.

Оползень активизировался в результате обильных осадков, которые идут в городе в последние дни. На время ремонтно-восстановительных работ систему опустошили. В результате частично без воды остались жители более 10 улиц: Пятигорской, Ясногорской, Коммунальной, Севастьянова, Верхняя Лысая гора, Лысая гора, Яна Фабрициуса, Транспортной, Водораздельной, Дмитриевой, Метелева, а также СТ «Фронтовик».

Водовод оперативно восстановили на шесть часов раньше запланированного и уже приступили к наполнению системы водоводов в плавном режиме. Восстановить подачу воды в полном объеме планируют в ближайшие несколько часов, сообщает пресс-служба МУП «Сочи Водоканал» в Telegram.

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