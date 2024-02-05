Штормовое предупреждение о снегопадах и ливнях в Сочи продлили до 6 февраля

По данным метеорологов, действие штормового предупреждения сохранится до конца суток 6 февраля.

В горах Сочи пройдет очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром 6 февраля прогнозируется сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица.

На побережье с вечера 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа и усиление ветра до 20-25 м/с. На реках возможен подъем уровня воды с до неблагоприятных, местами опасных отметок.

В горах возможен сход селей малого объема, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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