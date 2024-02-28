Восстановить подачу воды в Армавире планируют к вечеру 28 февраля

С вечера 27 февраля часть города осталась без воды из-за порыва на Курганинском групповом водопроводе.

Без воды в Армавире остаются более 60 тыс. жителей. Для них организовали подвоз воды по заявкам.

Специалисты продолжают аварийные работы на водопроводе. Сейчас они выполняют монтаж «чехла», который закроет поврежденное место на трубе.

Воду в Армавир сейчас подают под низким давлением. В городе работают волонтеры, помогающие людям набрать воду и поднять ее на этаж.

«Ориентировочно, монтажные работы закончат к 17:00. Затем основной водопровод начнут постепенно наполнять водой», — написал в Telegram мэр Армавира Андрей Харченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за серьезной аварии в Армавире подачу воды ограничили в микрорайоны Черемушки, Родина, Каспаровские дачи, Бара, Военный городок и поселок Заветный. цистерны с питьевой водой для населения установили в нескольких районах города. Их можно найти по адресам: улица Новороссийская, 127 и 100В, а также улица Советской Армии, 218.