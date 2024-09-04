В Архипо-Осиповке установили личность догхантера, застрелившего нескольких собак

О том, что в конце августа в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком начал орудовать догхантер, рассказали местные жители.

Люди нашли трупы собак и обратились в полицию. По их словам, животных отстрелил неизвестный живодер.

Известно, что полицейские Геленджика уже установили личность догхантера.

«По данному факту проводится проверка, личность злоумышленника установили. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Архипо-Осиповки пожаловались на отстрел неагрессивных собак. Как рассказала местная жительница, животное, за которым она ухаживала, никогда не проявляло агрессии по отношению к людям, однако его застрелили. Тело собаки нашли в кустах на обочине дороги.

Другой резонансный случай недавно произошел на пляже в Анапе. Там живодеры жестоко убили бездомного пса, отрезав ему все лапы.