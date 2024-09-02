Отрезали все лапы: живодеры жестоко убили бездомного пса на пляже в Анапе

Зверски убитую собаку обнаружили 31 августа на Пионерском проспекте, 9, проход «Восход».

Как рассказали в соцсетях, восемь лет пес «Рекс» жил со своей стаей в дюнах на пляже, не причиняя никому вреда. Неизвестные отрезали собаке все четыре лапы и перерезали горло. Изуродованное тело животного обнаружили очевидцы. Они написали заявление в полицию.

Правоохранители начали проверку по факту жестокого обращения с животным.

«По данному факту материал зарегистрирован в ОМВД России по городу Анапа. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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