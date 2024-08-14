Неизвестный убил чипированную собаку отверткой в Кореновске

Убитую собаку с биркой на ухе обнаружили накануне местные жители на улице Красной.

Рядом с животным очевидцы нашли предмет, похожий на острую отвертку — предположительно, именно им живодер убил собаку.

«Ночью кто-то устроил охоту на собак… Берегите своих домашних питомцев, которых отпускаете на ночь погулять. Бедное животное, насколько известно, он никакой опасности не представлял», — пишут местные жители в соцсетях.

По факту публикации и возможного жесткого обращения с животным проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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