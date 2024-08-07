Неизвестные зарезали собаку — любимицу жителей двора в Краснодаре

Инцидент произошел 5 августа в одном из домов на улице Гоголя. О случившемся интернет-порталу «Кубань 24» рассказала хозяйка собаки.

По сообщению хозяйки собаки, она уехала работать в Сочи, а животное оставила в частном доме под присмотром знакомого. Хозяйка регулярно платила мужчине за уход за животным. Однако он, по ее словам, регулярно приглашал в дом гостей и распивал с ними алкоголь. Один из гостей и зарезал собаку, когда она якобы проявила к нему агрессию. Владелица животного написала заявление в полицию.

Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным.

«В настоящее время полицией назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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